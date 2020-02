Maandag 220 vluchten Schiphol geschrapt om storm

De luchthaven roept reizigers op de actuele vluchtstatus in de gaten te houden.

Zondag werden door de storm zeker 240 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Een aantal vliegtuigen moest vanwege de harde wind een doorstart maken.

De gevolgen van de storm vielen op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport tot nu toe mee. Het aantal annuleringen bleef beperkt tot enkele vluchten.

Duitse luchthavens in problemen

In Duitsland zijn honderden vluchten geannuleerd vanwege de storm Ciara, die daar Sabine wordt genoemd. De luchthaven in München heeft 420 van de 1000 vluchten van maandag geschrapt. Lufthansa heeft alle vluchten binnen Europa tot 13.00 uur geannuleerd en alle intercontinentale vluchten tot in ieder geval 14.00 uur.

Ook andere luchthavens in Duitsland ondervinden problemen door de storm en hebben vluchten geannuleerd. In Düsseldorf en Keulen gaan zeker 150 vluchten niet door, in Stüttgart vertrekken zeker 35 vliegtuigen niet door de hevige wind en in Hamburg gaat het ook om meer dan 40 vluchten.