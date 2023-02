33-jarige vrouw overleden, twee zwaargewonden bij steekpartij in Delft

Even na half elf kwam de melding van het zware geweldsincident binnen bij de politie. Direct gingen meerdere eenheden met spoed naar het adres. Ook werden vijf ambulances en twee traumahelikopters gealarmeerd. De hulpdiensten waren direct druk bezig met de hulpverlening.

Ⓒ district8

Volgens de calamiteitensite District8.net lag één slachtoffer op straat en zou een ander slachtoffer in de voortuin hebben gelegen. Het derde slachtoffer lag waarschijnlijk in de woning.

Na een achtervolging is in België een 31-jarige verdachte aangehouden, meldt de politie zondag. Hij zou een bekende zijn geweest van het dodelijke slachtoffer en zit vast op het bureau voor verhoor.

Twee gewonde personen zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het derde slachtoffer is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De omgeving is afgezet met zwarte schermen. De politie is nog druk bezig met onderzoek, maar gaat ervan uit dat moeilijkheden in een relatie aanleiding waren voor de steekpartij. De politie is op zoek naar getuigen.

’Alles rood... Eentje bewoog niet meer’

Onder buurtbewoners zijn veel vragen over het drama. Een ooggetuige slaat haar handen voor haar ogen. „Al dat bloed aan de voordeur en in de tuin, ik krijg het niet van mijn netvlies.”

De buurtbewoonster vertelt dat ze op weg was naar haar zwangere dochter. „Ik dacht een paar uurtjes bij haar schoon te gaan maken. Maar ik liep langs het huis en in de tuin zag ik ineens drie mensen. Eentje helemaal onder het bloed, maar nog wel in leven, zo leek het. En twee andere gewonden, ook alles rood. Eentje bewoog niet meer.”

Ze wendde haar hoofd snel af. „Ik schrok me helemaal kapot.” Ze rende naar haar dochter en schoonzoon. „Ik heb tegen hem gezegd, kom mee, er is daar iets verschrikkelijks gebeurd, maar toen wij daar aankwamen, was net de eerste ambulance gekomen.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft zondagmiddag een bezoek gebracht aan de buurt waar het steekincident gebeurde. „Dit raakt alle betrokkenen diep, ik leef zeer met hen mee.”

De politie laat aan De Telegraaf weten dat ze later op zondag met meer informatie naar buiten komt en voor die tijd geen vragen beantwoordt.

