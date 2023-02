Dode en twee gewonden bij steekpartij in Delft

Even na half elf kwam de melding binnen bij de meldkamer. Direct gingen meerdere politie-eenheden met spoed naar het adres. Ook werden vijf ambulances en twee traumahelikopters gealarmeerd. De hulpdiensten zijn druk bezig met de hulpverlening. Volgens de calamiteitensite District8.net lag één slachtoffer op straat en zou een ander slachtoffer in de voortuin hebben gelegen. Het derde slachtoffer lag waarschijnlijk in de woning.

Twee gewonde personen zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het derde slachtoffer is ter plaatse aan de verwondingen overleden.

De politie is een groot onderzoek gestart en de omgeving is afgezet met zwarte schermen.

De Telegraaf is te bereiken via de Tiplijn.