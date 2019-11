Brit veroordeeld voor seks met bladeren

De daad van de man, anderhalve maand geleden, werd door omstanders op camera vastgelegd en zodoende gebruikt als bewijs. Hij was buiten in naakte toestand bezig met een stapel bladeren, terwijl mensen die een hapje aan het eten waren alles konden zien. Medewerkers van een hotel uit de buurt spraken de man aan en stuurden hem weg. De politie kwam later ter plekke om de man te arresteren, meldt de Britse krant Metro. De 26-jarige man was onder invloed van alcohol, marihuana en cocaïne.

De verdachte bekende in de rechtbank schuldig te zijn. Hij is veroordeeld voor schennispleging en het bezit van marihuana. „Denk na over je leven. Zoek hulp. Het is natuurlijk vervelend voor jou, maar je hebt jezelf in deze benarde positie gebracht”, drukte openbaar aanklager Edward Tasker de verdachte op het hart.

De advocaat van de verdachte neemt het de hotelmedewerkers kwalijk dat ze geen hulp boden. „Het was overduidelijk dat hij er slecht aan toe was. De staf van het hotel vroeg hem niet of alles in orde was.” De verdachte kan er zelf helemaal niets meer van herinneren.