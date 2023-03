Canadees bedrijf mag van overheid cocaïne verkopen

Sunshine Earth Labs zei in een verklaring dat het toestemming heeft gekregen van overheidsorganisatie Health Canada om „legaal cocablad en cocaïne te bezitten, produceren, verkopen en te distribueren.” Dat geldt ook voor morfine, MDMA (ecstasy) en heroïne. In februari kreeg het bedrijf Adastra Labs een vergelijkbare licentie. Dit eveneens Canadese bedrijf had zich tot dan toe gericht op het maken van cannabisextracten. Met de licentie kan Adastra Labs nu ook psilocybine en psilocine, beter bekend als paddo’s, produceren en verkopen.

De Canadese autoriteiten verleenden in januari een wettelijke vrijstelling aan British Columbia voor het driejarige proefproject. Dit moet het stigma rond drugsgebruik wegnemen, dat mensen ervan weerhoudt hulp te zoeken. British Columbia is het epicentrum van een crisis met meer dan 10.000 doden door een overdosis, sinds de provincie in 2016 een noodsituatie voor de volksgezondheid afkondigde.