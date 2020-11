Postkantoren VS alsnog doorgespit op achtergebleven briefstemmen

Burgerrechtenorganisaties waren naar de rechter gestapt uit vrees dat de honderdduizenden stemmen verloren zouden gaan. Ⓒ Bloomberg

WASHINGTON - Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) zegt locaties in ongeveer een dozijn staten met mogelijk achtergebleven briefstembiljetten alsnog te hebben doorgespit, zoals een rechter in Washington had opgedragen. De biljetten moeten naar verkiezingsfunctionarissen worden gebracht.