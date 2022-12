Acht tienermeisjes verdacht van moord na dodelijke steekpartij in Toronto

De tieners zouden elkaar via sociale media hebben ontmoet en met elkaar hebben afgesproken, schrijft The Guardian. Waarom precies is onduidelijk. Nadat er geruzie ontstond met een man in de buurt van het centraal station liep het snel uit de hand. Hij werd meerdere keren gestoken. Omstanders schakelden hulp in, maar de man overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer is bekend van een daklozenprogramma in de stad. De steekpartij speelde zich afgelopen weekend rond middernacht af.

De meisjes uit Toronto - drie van dertien jaar, drie veertienjarigen en twee zestienjarigen - werden meteen aangehouden door agenten. Drie van hen zijn eerder ’in contact’ geweest met de politie. Ook getuigen zijn gehoord en het vermoedelijke moordwapen is in beslag genomen. De groep verscheen zondag meteen voor de rechter en moet zich nog voor het einde van het jaar opnieuw verantwoorden. „Tot die tijd blijven ze in hechtenis”, zegt een politiewoordvoerder.