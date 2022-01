Ziekenhuizen lopen leeg, maar recordaantal besmettingen gemeld bij RIVM: bijna 25.000

Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal positieve tests kan dus nog hoger zijn geweest.

Het aantal van donderdag is vrijwel gelijk aan het cijfer van woensdag. Toen meldde het instituut bijna 24.600 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 132.209 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 18.887 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 december, ongeveer vier weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de negende dag op rij.

Ten opzichte van de week ervoor is het aantal nieuwe gevallen met 50 procent gestegen; dat is de grootste toename op weekbasis sinds 21 november.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 12 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 150 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 21 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 november.

93 minder coronapatiënten

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt, is donderdag gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn twaalf nieuwe patiënten met corona beland, het laagste aantal sinds 15 oktober, op de verpleegafdelingen 109.

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg toen 1573.