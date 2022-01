Ziekenhuizen lopen leeg, maar recordaantal coronagevallen: ’OMT-model niet uitgekomen’

„Deze situatie is virologisch niet onverwacht”, steekt viroloog Louis Kroes van wal, verbonden aan Leids Universitair Medische Centrum (LUMC). „We weten dat de omicronvariant zich snel zal verspreiden, maar minder ziekmakend is. Dat zien we nu ook terug in Engeland, waar deze coronavariant inmiddels dominant is geworden.” Volgens Kroes stromen de ziekenhuizen aan de overkant van de plas nu vol met coronagevallen omdat er helemaal geen restricties meer zijn. „Toch is de zorgbelasting heel anders dan bij de alfa- en deltavariant.”

Donderdag werden er, voor de tweede dag op rij, bijna 25.000 coronabesmettingen vastgesteld. Met 24.700 bevestigde gevallen ging dat zelfs om een recordaantal. Het RIVM meldde dat door een technische storing niet alle meldingen zijn binnengekomen, waardoor het werkelijke aantal positieve tests dus nog hoger kan zijn.

Forse daling ic

Maar het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt, is donderdag gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het er nu 419. Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder.

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg toen 1573.

En dat is volgens Kroes goed nieuws: „Je ziet dat de modellen waar het OMT het lockdownbesluit op baseerde niet uit zijn gekomen.” Op basis van de nieuwste inzichten zou er volgens de viroloog dan ook geleidelijk versoepeld kunnen worden. „Open bijvoorbeeld zo snel mogelijk de sportfaciliteiten, zodat mensen fit kunnen blijven. De lockdown zorgt nu voor kolossale schade aan de hele maatschappij terwijl dat in die mate niet nodig is.”

Ook vaccindeskundige Ben van der Zeijst denkt dat we voorzichtig aan de goede kant op gaan. „Al is het nog wel koffiedik kijken, want de daadwerkelijke gevolgen van de besmettingen zie je pas over een aantal weken”, ligt hij toe. „Wel helpt het dat veel mensen met een kwetsbare gezondheid al een boosterprik hebben gehad. Daardoor worden ze minder ziek en zullen ze het virus minder snel overdragen.”

Viroloog Bert Niesters, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen, wil echter nog niet te hard van stapel lopen. „Als over een paar weken de ziekenhuisopnames nog altijd afnemen, dan kan je pas echt wat zeggen over de ernst van deze variant”, zegt hij stellig. Ook moet er volgens hem niet alleen worden gekeken naar de ziekenhuisopnames, maar ook naar de werkdruk bij huisartsen en mantelzorgers. „Die hebben het nog altijd zwaar. We moeten daarom niet denken dat omicron wel meevalt en alles weer opengooien. De kans is dan levensgroot dat mensen met cruciale beroepen besmet raken en uit zouden vallen. Dan zit je helemaal met de gebakken peren.”

Volgens Niesters is er slechts een remedie; vaart maken met de boostervaccinaties. „We zitten al in een keiharde lockdown, dus je instrumenten om het aantal besmettingen verder terug te dringen zijn op. Wellicht zou je de scholen nog wat langer dicht kunnen houden, maar of dat wenselijk is, is nog maar de vraag.”