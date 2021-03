’Groot datalek bij autobedrijven treft mogelijk miljoenen’

De NOS ontdekte na eigen onderzoek dat privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders zijn gestolen bij een bedrijf dat autogarages ICT-diensten aanbiedt en dat garages bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt om klanten automatisch te mailen als het tijd is voor de apk.

Volgens RDC is na onderzoek gebleken dat de gegevens inderdaad van het bedrijf afkomstig zijn. „Het gaat om verouderde gegevens uit september 2018 tot eind januari 2019”, aldus het bedrijf. „Uit onze security-loggegevens blijkt dat er geen sprake is (geweest) van een hack. We onderzoeken nu hoe de gegevens dan wel buiten ons domein terecht zijn gekomen. Als vanzelfsprekend hebben we direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan.”

Naast NAW-gegevens gaat het volgens de NOS om mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata. De gegevens worden te koop aangeboden op een populair hackersforum. Het exacte aantal mensen dat door het lek is getroffen, is niet bekend. Het gaat volgens de hacker die de gegevens te koop aanbiedt om herleidbare gegevens van 7,3 miljoen personen, maar dezelfde mensen kunnen meerdere keren in het datalek voorkomen. Het e-mailadres zou in 2,5 miljoen gevallen aanwezig zijn.

RDC zegt enorm geschrokken te zijn. „Wij betreuren dit voorval ten zeerste, en stellen alles in het werk om inzichtelijk te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en vooral hoe dit in de toekomst te voorkomen.”