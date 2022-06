Koning: ’Boeren kom aan tafel, geweld is nooit de oplossing’

„Er moet een dialoog ontstaan. We moeten samen een oplossing vinden”, aldus de vorst. „Boeren zijn een deel van Nederland, een deel van onze identiteit. Daarom is het heel belangrijk samen een oplossing te vinden.” Of de koning vindt dat met de bedreigingen richting politici en het geweld tegen agenten de democratische rechtsorde in het geding is, wil Willem-Alexander niet zeggen. Hij wilde ook niet benomen waar wat hem betreft precies de grens ligt.

Hoewel hij met zijn vrouw Máxima de afgelopen drie dagen druk was met de visite aan het Alpenland, werden in de marge ervan ook de beelden van de uit de hand gelopen acties bekeken van de boerenprotesten. „We volgen heel goed wat er in Nederland gebeurt”, aldus de koning.

Vorige week hield hij nog een pleidooi voor perspectief voor de boeren, naar aanleiding van de kabinetsplannen voor het terugdringen van stikstofuitstoot. Deze oproep was afgestemd met het kabinet, zodat de vorst zijn door hem gezochte rol van verbinder kon uitoefenen om de kalmte een beetje te bewaren in het land. Maar de hevigheid van de boerenprotesten is ook in regeringskringen hard aangekomen. Willem-Alexander herhaalde woensdag dat perspectief voor agrariërs nog steeds heel belangrijk blijft.

Ontzettend trots

De koning vermeldde verder dat hij ’ontzettend trots is’ op het optreden van zijn dochter Amalia tijdens het persgesprek van vorige week. Het tussenjaar dat de kroonprinses aan het afronden is, is haar volgens Willem-Alexander goed bevallen. Koningin Máxima benadrukte dat haar dochter recht heeft op privacy als het om haar liefdesleven gaat. Daar werd vorige week namelijk ook naar gevraagd. De koning nam toen het woord over en zei dat het voor een 18-jarige nog wat vroeg was om conclusies te verbinden hoe serieus de verstandhouding is met iemand die ze wellicht leuk vindt.

Bekijk ook: Tweede Kamer in debat met Rutte over boerengeweld

Op de derde dag van het staatsbezoek reisde het koninklijk paar van Wenen naar Graz, de tweede stad van Oostenrijk. Die visite stond in het teken van duurzaam vervoer. Zo was er aandacht voor de ontwikkeling van technieken die CO2-reductie bevorderen, zoals software en batterijen voor auto’s en voor het fietsoffensief dat Graz wil beginnen om de bevolking aan het stalen ros te krijgen.

De dag werd afgesloten met het traditionele fotomoment op een fraaie plek, dit keer bij de historische Uhrturm op de Schlossberg in Graz.

Het volgende staatsbezoek staat voor het najaar op het programma. Koning en koningin zijn van plan om dan naar Zweden af te reizen.