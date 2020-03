Kabinet komt weer bijeen voor crisisberaad over coronavirus

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA): „Misschien zijn wij ooit genoodzaakt om dezelfde maatregelen als Italië te nemen, maar we moeten die piek zo lang mogelijk uitstellen.” Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet komt komende week weer bijeen voor crisisberaad over het coronavirus. Minister Knops (Binnenlandse Zaken) zei in het programma WNL op zondag dat noodmaatregelen als in Italië hier nog niet aan de orde zijn, maar dat dat wel het geval is als het virus zich ook in Nederland verder verspreid. „Misschien zijn wij ooit genoodzaakt om dezelfde maatregelen als Italië te nemen, maar we moeten die piek zo lang mogelijk uitstellen.”