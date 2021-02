Rob Jetten gaat niet op Sigrid Kaag stemmen

Dat zei hij bij televisieprogramma WNL op Zondag waar de nummers twee van vijf politieke partijen elkaar uitdaagden in een verkiezingsdebat. Voor de PvdA schoof de nummer drie, Henk Nijboer, aan.

Ruud Lubbers

Presentator Rick Nieman moest bij het stembesluit van Jetten denken aan CDA’er Ruud Lubbers. Hij oogstte ooit veel kritiek toen ook hij kenbaar maakte dat hij niet op zijn lijsttrekker (Elco Brinkman) ging stemmen. Zo’n vaart zal het bij D66 niet lopen, denk Jetten. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Kaag op eigen kracht voldoende stemmen zal halen. „Wij zien het echt als teamwork deze campagne.”

Debat te ’quizachtig’

Het debat tussen de nummers twee verliep bij tijd en wijle stekelig. CDA’er Pieter Omtzigt ergerde zich aan de opzet van het debat die hij te ’quizachtig’ vindt. Stevig haalde hij uit naar Fleur Agema (PVV) toen die hem in de rede viel. „De manier waarop hier wordt gediscussieerd bevalt me voor geen meter.”

Meerdere partijen openden het vuur op de VVD omdat die partij heeft geweigerd om de klimaatplaatplannen uit hun verkiezingsprogramma door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te laten doorrekenen. Is er soms wat mis met de klimaatplannen van de VVD, vroeg D66’er Jetten zich af.

Pieter Omtzigt (CDA), Tamara van Ark (VVD) en Rob Jetten (D66) voorafgaand aan het eerste televisie-debat met de nummers twee op de kieslijst van de zes partijen die aan kop gaan in de peiling. Ⓒ ANP

Volgens Tamara van Ark zitten er eenvoudigweg te veel haken en ogen aan de methode van het PBL. Het PBL kijkt volgens de demissionaire minister van Medische Zorg eigenlijk alleen naar wat klimaatbeleid in Nederland voor groene effecten heeft. Haar partij vindt dat vreemd. „De lucht houdt natuurlijk niet op bij de grens.”

Agema (PVV) kan er niet bij dat partijen als VVD en CDA nog steeds vasthouden aan drastische vergroeningsplannen nu zoveel ondernemers financieel gebukt gaan onder de coronamaatregelen. „Ik ben verbijsterd.”

Op een ander onderwerp kreeg Van Ark de wind van voren kreeg van Pieter Omtzigt. „Ik moet zeggen dat ik hier toch een klein beetje van mijn stoel val”, zei hij tegen haar. Dat deed hij nadat de VVD-politica kenbaar maakte dat ze wil dat na de toeslagenaffaire het geschade vertrouwen in de overheid wordt hersteld.

Omtzigt: ’gruwelijk tegengewerkt door overheid’

Dat schoot bij Omtzigt in het verkeerde keelgat. In zijn zoektocht naar waar het misging in de toeslagenaffaire werd hij naar eigen zeggen namelijk gruwelijk tegengewerkt door de overheid, door het kabinet. „Wat ik aan zwarte en witgelakte papieren heb gehad, en dan nu willen we het allemaal verbeteren? Mag ik dan van de VVD weten of we nu echt afstand gaan nemen van de Rutte-doctrine?” Volgens Van Ark bestaat de Rutte-doctrine niet.