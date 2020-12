Vrachtwagen knalt op auto Rijkswaterstaat, weginspecteur ontsnapt aan dood

De inspecteur was ter plaatse omdat er een ongeluk gebeurd was. Een vrachtwagenchauffeur, die volgens de politie druk bezig was met zijn telefoon, negeerde de rode kruizen en knalde vol op de auto van de weginspecteur. Deze moest vervolgens samen met een berger wegduiken om niet overreden te worden.

„De vrachtwagen reed vol de vangrail in die compleet oprekte en in zijn geheel op het fietspad naast de A2 tot stilstand kwam”, aldus de politie Bommelerwaard. „Gelukkig was daar op dat moment niemand.”

De weginspecteur raakte lichtgewond, de berger kwam met de schrik vrij. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en wordt verhoord. Het verkeer op de A2 zal nog tot in de nacht hinder ondervinden van de herstelwerkzaamheden.