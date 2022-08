Agenten houden met getrokken wapen verdachten aan met gelblaster

De melding in Breda kwam rond 13.45 uur binnen. De man zou na het schieten in de Topaasstraat in een bestelbus zijn gestapt en ervandoor zijn gegaan.

De politie is met kogelwerende vesten een zoekactie gestart. De bestelbus kwam in de Doornboslaan tot stilstand, waarop de agenten ingrepen. „Ze trekken hun vuurwapen en richten het wapen op de bestelbus en de persoon die naast de bestelbus staat met een wapen in zijn handen. De man gaat op aandringen van de politie op zijn knieën zitten met zijn handen op zijn hoofd.” Zowel deze 23-jarige man als de 21-jarige bestuurder zijn opgepakt.

De politie in Rotterdam moest in de nacht van dinsdag op woensdag nog tot drie keer toe uitrukken voor incidenten met gelblasters. Een agent moest zelfs een waarschuwingsschot lossen toen een jongere zijn handen niet liet zien toen de politie dit vroeg. „Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein”, aldus de politie.

Er gaan filmpjes rond op TikTok waarop te zien is dat mensen met een gelblaster schieten op anderen. De politie meldt dat het gebruik van deze wapens verboden is. „Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen. Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging.”