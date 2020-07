Meer dan 30.000 coronadoden in Mexico

Mexico telt nu op vier landen na het hoogste aantal coronadoden. Alleen in de VS (ruim 129.000), Brazilië (meer dan 63.000), Groot-Brittannië (44.283) en Italië (34.854) zijn meer sterfgevallen geregistreerd. Het aantal bekende besmettingen in het Latijns-Amerikaanse land steeg tot meer dan 252.000, een toename van ruim 6900 infecties. Volgens experts ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger.