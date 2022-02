Angst in Maassluis om onheilspellende ontwikkelingen in Oekraïne

Als enige in ons land heeft de Zuid-Hollandse gemeente namelijk een vriendschapsband met een stad in het Oost-Europese land. De stedenband tussen Maassluis en het 1375 kilometer verderop gelegen Beregszász bestaat sinds 2001 en is ontstaan vanuit de humanitaire hulpverlening door de stichting AK aan de bevolking van de plaats die ongeveer 23.500 inwoners heeft.

,,Met angst en beven houden we het nieuws over Oekraïne in de gaten”, zegt secretaris Bram Vreugdenhil van de stichting AK. ,,Hier zit namelijk niemand op te wachten.”

Directe gevolgen voor de inwoners van Beregszász verwacht Vreugdenhil overigens niet. De stad ligt in het uiterste westen van Oekraïne op een paar kilometer van de grens met Hongarije. ,,Maar als het conflict verder escaleert zal dat voor heel Oekraïne gevonden hebben dus ook voor Beregszász”, denkt hij.

Bekijk ook: Meldingen van Russische tanks in oostelijk Oekraïne

Contact via mail

Vreugdenhil onderhoudt al ruim twee jaar uitsluitend via mail contact met zijn vrienden in Oekraïne. ,,Vanwege corona is het al die tijd niet meer mogelijk om de stad te bezoeken. Daarom kunnen we de mensen alleen financieel ondersteunen. Als het weer mogelijk is, willen we natuurlijk weet die kant op. Maar dat zal dan wel afhankelijk zijn van wat Poetin van plan is.”

Volgens Vreugenhil is er nog geen sprake van angst onder de bevolking van Beregszász. ,,Daar heerst vooral berusting omdat ze toch geen invloed hebben op wat komen gaat.”