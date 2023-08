Braziliaans familiedrama: vader en zoon omgekomen bij vliegtuigcrash, stiefmoeder pleegt zelfmoord

Garon Maia en zijn 11-jarige zoon Francisco wilden op 29 juli naar de biologische moeder van het jongetje. Normaliter was dit een kwartier vliegen, maar enkele minuten na het opstijgen verdween het vliegtuigje ineens van de radar. Een dag later werd een wrak aangetroffen in dichtbebost gebied – het wrak van het vliegtuig van Maia en zijn zoon.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Opvallend is echter dat enkele dagen voor het dodelijke ongeluk een video werd gedeeld door Maia waarin te zien is hoe hij een biertje drinkt en zijn 11-jarige zoon achter het stuur van een vliegtuigje zit. „Mijn piloot, heel goed”, zei de vader in het filmpje. Maia staat volgens de krant O Globo wel bekend als ervaren piloot.- De eerste bevindingen van het onderzoek suggereren bovendien dat de 42-jarige ’gewoon’ achter het stuur zat en niet zijn zoon.

Stiefmoeder pleegt zelfmoord

De tragedie eindigt daar alleen niet. Op 1 augustus, de dag van de begrafenis van Maia en Francisco, kwam namelijk de volgende schok voor de familie. De stiefmoeder van het jongetje pleegde zelfmoord. De 27-jarige vrouw werd zwaargewond aangetroffen door familieleden, die haar naar het ziekenhuis brachten. Tevergeefs, want uiteindelijk overleed ze aan haar verwondingen. Het is niet bekend hoe ze zelfmoord pleegde.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.