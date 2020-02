A58 dicht na ongeluk met twee vrachtwagens

Volgens de politie is de ene vrachtwagen achterop de andere gereden. De chauffeur van de voorste vrachtwagen is met de schrik vrijgekomen, maar de bestuurder van het achterste voertuig is ernstig bekneld geraakt. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, zegt een woordvoerder.

Verkeer dat naar Utrecht wil, kan omrijden langs de westkant van Breda via de A16, de A59 en de A27.