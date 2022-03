Boer die zich sneller laat uitkopen, kan meer geld vangen

Dat is een van de drie maatregelen die verantwoordelijk minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof eerder aankondigde en vrijdag door de ministerraad zal loodsen. Ze laat ook onderzoeken in welke gebieden de nood het hoogst is, maar wat er precies gebeurt met boeren in de ’rode gebieden’, wordt in de brief nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat er een termijn komt waarbinnen de ’vrijwilligheid’ eindigt. In een debat eerder deze maand kondigde de bewindsvrouw al aan dat ze met een prijsprikkel boeren in kritische gebieden snel hoopt te verleiden tot stoppen. Ook voor andere sectoren wordt een ’bijdrage’ aan stikstofreductie verwacht. Hoe groot die is, is nog onduidelijk.

Van der Wal wil er zo voor zorgen dat de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel wordt verminderd. Ook hoopt de bewindsvrouw op deze manier zoveel mogelijk te voorkomen dat er boeren gedwongen worden te stoppen, maar dat valt niet uit te sluiten, waarschuwde de minister al. Wel is de overtuiging bij het ministerie dat vrijwillige uitkoop veel sneller tot stikstofreductie wordt overgegaan. Onteigeningsprocedures duren gemiddeld al snel vijf jaar, bij vrijwillige uitkoop is bedrijfsbeëindiging meestal binnen een tot twee jaar gerealiseerd.