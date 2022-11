Vuurwerk met kracht van 750 handgranaten gevonden in garagebox in woonwijk

Het gaat om ongeveer 750 stuks van de Cobra 6, dat per stuk dezelfde kracht heeft als een handgranaat. Een 22-jarige man uit Winschoten is aangehouden op verdenking van het bezit hebben en de handel in professioneel vuurwerk. De garagebox waarin het illegale vuurwerk staat in een woonwijk.

Levensgevaarlijk

De politie wijst erop dat illegaal vuurwerk zoals de Cobra 6 een grote ontploffingskracht heeft. ,,Levensgevaarlijk, zeker in grote hoeveelheden. Het vuurwerk heeft per stuk dezelfde ontploffingskracht als een kleine handgranaat.”

De politie kwam het illegale vuurwerk op het spoor dankzij een anonieme tip.