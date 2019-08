1500 kilo drugs gevonden in boomstammen haven Rotterdam

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Truus van Gog

ROTTERDAM - In de haven van Rotterdam is in containers met boomstammen 1500 kilo cocaïne gevonden. De vondst werd al op 16 juli gedaan, maar is in verband met het lopende onderzoek vrijdag pas bekendgemaakt. „Er zijn nog geen verdachten aangehouden”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.