Nederlandse driekleur volstaat in plenaire zaal, geen behoefte aan Europese vlag

Een motie van Volt-Kamerlid Laurens Dassen om naast de Nederlandse vlag ook een EU-vlag in de plenaire zaal te zetten, haalde het dinsdag niet.

De fracties van D66, CDA, PvdA, GL, Denk en Den Haan zagen de permanente aanwezigheid van de blauwe vlag met cirkel van twaalf gouden sterren wel zitten, maar dat is niet genoeg voor een meerderheid.

Opvallend is dat Dassen zijn motie al in mei had ingediend, maar daarna heeft aangehouden. Doorgaans gebeurt dat als een Kamerlid meer draagvlak voor een voorstel wil creëren. Dat is in dit geval dus niet gelukt.