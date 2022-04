Bouwbedrijf moet 20.000 euro betalen na dodelijke val kleuter

Het bedrijf heeft zich volgens het OM niet aan de voorschriften gehouden. De hoofdaannemer had het terrein moeten afzetten met hekken, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit voorschrijft. De kalkzandsteenblokken stonden bovendien los opgestapeld. Het omvallen van de blokken had volgens de officier van justitie voorkomen kunnen worden met bijvoorbeeld spanbanden.

„Bouwbedrijven zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid op bouwplaatsen; ze moeten zich aan de regels houden. Veiligheidsvoorschriften zijn er niet voor niets”, aldus de officier. „Ongelukken zoals in Ederveen zouden we te allen tijde moeten zien te voorkomen. Daarom willen we iedereen waarschuwen: wees alert, let op.”