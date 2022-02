Oud-presidenten van de Verenigde Staten harken kapitalen binnen

Premium Stan Huygens Journaal

Waarom was Haagse burgemeester Jan van Zanen weer terug in ’zijn’ Utrecht?

Sinds 1903 is het gebruik in Utrecht dat de burgemeester na beëindiging van zijn of haar termijn wordt geportretteerd. Jan van Zanen heeft daarop ruim anderhalf jaar moeten wachten want zo lang draagt hij alweer de ambtsketen in Den Haag. Maar nu had de voormalig VVD-voorzitter ook wat.