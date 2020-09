Duurdere yen zet Nikkei onder druk

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de min op 23.454,89 punten. Exportbedrijven als Canon en Panasonic kampten met de duurdere yen en verloren respectievelijk 2,7 procent en 1,2 procent. Technologieconcern Sony zakte 2,4 procent. Volgens mediaberichten schroeft het bedrijf de productie van zijn spelcomputer Playstation 5 terug vanwege problemen met de inkoop van chips. SoftBank steeg 0,3 procent. De techinvesteerder won een dag eerder 9 procent, na aankondiging van de verkoop van de Britse chipontwerper ARM Holdings, die eigendom is van SoftBank, aan de Amerikaanse chipmaker Nvidia.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De industriële productie in China steeg in augustus harder dan economen hadden verwacht. De Chinese detailhandelsverkopen lieten vorige maand voor het eerst dit jaar een stijging zien. De Kospi in Seoul dikte 0,5 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent.