Zaak verdachte vergismoord Rob Zweekhorst geseponeerd

De kwestie heeft volgens advocaat Arthur van der Biezen „behoorlijk impact” gehad op de man. Van der Biezen deed al een jaar geleden en onlangs weer het verzoek om de zaak te beëindigen. „Hij had een duidelijk alibi.”

Zweekhorst werd op 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet in Berkel en Rodenrijs. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor Dennis van den B., die in de buurt woonde. De moord op Van den B. zou zijn bevolen omdat de douane eind 2013 een partij cocaïne had aangetroffen ter waarde van ongeveer 10 miljoen euro.

Schuldigen van die schadepost

In het drugsmilieu ontstond hierover ruzie en de politie ontdekte dat het klaarblijkelijk de bedoeling was om „schuldigen van die schadepost” te straffen.

R. werd gezien als de mogelijke schutter. Schiedammer René F. zou volgens het Openbaar Ministerie de opdracht voor de moord hebben gegeven. Hij stond medio februari voor de rechter in een niet-inhoudelijke zitting. Het is niet bekendgemaakt wanneer een volgende zitting zal plaatsvinden in deze zaak.