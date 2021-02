PVV: 15 jaar krachtig en kwetsbaar

Samen met de premier tijdens het kabinet-Rutte I: het hoogtepunt voor Geert Wilders. Ⓒ ANP/HH

Vijftien. Het is toevallig Wilders’ geluksgetal. „Omdat ik vroeger altijd op de vijftiende mijn zakgeld kreeg.” Dat zijn Partij voor de Vrijheid – in 2006 opgericht na zijn breuk met de VVD – dat getal heeft bereikt, is zeker geen gelukje. „De meeste partijen die uit afsplitsingen voortkomen, redden het niet. En kijk naar ons. Hoe vaak zijn wij al niet afgeschreven? We bestaan nog.”