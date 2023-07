Bestuurder die met 388 km/uur geflitst werd op Vlaamse snelweg wellicht niet vervolgd

De vaststelling werd vorig jaar gedaan op een Vlaamse snelweg, maar waar precies wil de politie niet zeggen. Ook over het type wagen wil men niet communiceren.

„De meting is zeker gebeurd, dat staat vast. Alleen hebben we een sterk vermoeden dat het hier om een foute registratie gaat. Omdat het wel heel erg snel was en er maar weinig voertuigen zo hard kunnen rijden”, zegt An Berger van de Belgische politie.

Bugatti

Volgens autospecialisten moet het al om een Bugatti of een soortgelijk type sportwagen gaan om dergelijke hoge snelheden te halen. Zo werd vorig jaar een Tsjechische miljonair op een Duitse snelweg geflitst met 417 km/uur. Hij reed toen in een Bugatti Chiron (rond de 3,5 miljoen euro).

„Als zou blijken dat de wagen die vorig jaar in Vlaanderen werd geflitst een ’normaal’ model was waarmee gewoonweg niet zo snel kan gereden worden, zal de bestuurder uiteraard niet vervolgd worden en wordt de zaak mogelijk geseponeerd.”

In het andere geval kan hij voor de politierechter worden gedaagd. Maar ook dan zal hij wellicht niet gestraft kunnen worden.

De Belgische politie bevestigt dat de flitscamera’s maar geijkt zijn tot een bepaalde snelheid.

In oktober 2021 werd een chauffeur aan 306 km/uur geflitst in Bitsingen bij Luik. Hij werd toen niet vervolgd omdat de camera maar bekrachtigd was tot 300 km/uur. De federale politie wilde dat die snelheid verhoogd werd naar 350 km/uur, klonk het toen.