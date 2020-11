Mogelijk recordzachte maandag

Dinsdag en woensdag krijgen we de zon nauwelijks te zien. Dat meldt Weeronline. Dinsdag valt en hier en daar een beetje regen, maar woensdag is het voornamlijk droog. Ook later in de week is het licht wisselvallig, maar kletsnat herfstweer wordt het niet. Met temperaturen van rond de 14 graden blijft het voorlopig zacht voor de tijd van het jaar.

Het wordt vandaag 12-13 graden op de Wadden, 15 graden in Amsterdam en Apeldoorn, 16 graden in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en de Achterhoek en ruim 17 graden in het zuiden van Limburg.

Warmterecords

Met deze middagtemperaturen is kans op warmterecords. In De Bilt wordt het 15-16 graden en staat het datum-warmterecord op 16,5 graden. De kans dat dit record uit 1983 wordt gebroken is vrij klein.

De hoogste temperatuur ooit gemeten op 9 november over alle KNMI-stations is 17,6 graden. In 2015 werd deze temperatuur bereikt in Eindhoven, Ell en Arcen. De laatste twee plaatsen liggen in Limburg. De kans dat dit record gebroken wordt ligt rond de vijftig procent en het weerstation op het vliegveld van Maastricht is de grootste kanshebber.

Aanhoudend zacht

Na vandaag komt de middagtemperatuur met 12-15 graden iets lager uit. Hiermee is het wel nog steeds zacht voor de tweede week van november. Gemiddeld ligt de maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar op 10-11 graden.

Vanaf donderdag blijft het licht wisselvallig, maar schijnt de zon weer wat vaker.