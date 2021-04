Pleidooi defensiebaas zet druk op politiek: ’Veiligheid is niet gratis’

Binnenland

Nieuwe bevelhebber waarschuwt: continuïteit van de krijgsmacht is in gevaar

Volgens de nieuwe bevelhebber van de krijgsmacht is de „continuïteit van de krijgsmacht in gevaar.” Dat zei generaal Onno Eichelsheim tijdens de kleinschalige ceremonie in de Ridderzaal waar hij het commando over het leger kreeg. Hij maakte duidelijk dat Defensie er geld bij moet krijgen.