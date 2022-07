Oorlog in Oekraïne Dag 149 van de invasie LIVE | Oekraïense vluchtelingen verdacht van wapensmokkel EU

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna vijf maanden. De Nord Stream pijpleiding is sinds donderdagochtend weer open. Russisch gas stroomt weer mondjesmaat naar Europa. Verder heeft Volodimir Zelenski gezegd dat Rusland Oekraïne als proeftuin gebruikt voor mogelijke verdere aanvallen op andere Europese landen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.