190 op 80 km weg en dan ook nog de politie inhalen

Omdat de agenten net op dat moment te horen kregen dat hun aanwezigheid niet meer noodzakelijk was bij het incident waar zij naar onderweg waren, konden zij de wegpiraat aan de kant zetten. De bestuurder was geklokt op 150 kilometer per uur, zo schrijft het NoordHollands Dagblad.

De 54-jarige automobilist moest zijn rijbewijs inleveren.