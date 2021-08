’Mensen bang om te stigmatiseren’: nieuwe studie naar homohaat

Dat vertelt de Amsterdamse socioloog aan De Telegraaf. Hij nam twaalf jaar geleden al anti-homogeweld onder de loep en signaleerde een oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse daders.

„Ik zou nu de steekproef graag willen vergroten, zodat ik meer kan inzoomen op deze groep. Als zij in de statistieken zo naar voren komen, dan moet dit op een degelijke manier verklaard worden”, stelt de onderzoeker, die daarbij ‘heel specifiek’ wil kijken naar de rol van cultuur, etniciteit en religie.

Maar dat ligt erg gevoelig, merkt hij. „Er lijkt soms de neiging om door te schieten naar de andere kant. Dat er niets aan de hand is. Dat de islam misschien een rol speelt, daar wordt omheen gedraaid. Niet alleen door de burgemeester van Amsterdam, maar ook bij mij op de universiteit is dat een moeilijk thema. Omdat mensen bang zijn om te stigmatiseren.”

Een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren waarin slachtoffers van anti-homogeweld vertelden dat de daders vaak een niet-Nederlandse achtergrond hebben, werd pas een half jaar na afronding naar de raad gestuurd. Die toen met reces was.

De hoofdstad werd de afgelopen jaar opgeschrikt door een aantal schokkende incidenten van anti-homogeweld. Een stel in Oost werd vorig jaar door een Marokkaans-Nederlandse jongen belaagd en uitgescholden. En het verbale geweld houdt aan, vertelde het duo vorige week aan deze krant.

Indische Buurt

Het onderzoek zal wat Buijs betreft daarom een hele duidelijk focus hebben op de hoofdstad. „Ik wil de gemeente vragen om het onderzoek mee te financieren, want we weten dat veel incidenten zich afspelen in de stad en dan heel specifiek in de Indische Buurt.”

De universiteit heeft inmiddels goedkeuring gegeven. Al heeft Buijs nog wel ‘partners’ nodig omdat het een breed onderzoek moet worden.

„Daarvoor is financiering nodig en medewerking van het Openbaar Ministerie, omdat ik ook verdachten wil spreken.”

CDA-raadslid Diederik Boomsma: „Ik denk dat het belangrijk is om heel goed zicht te hebben op de oorzaak van het probleem. Zodat de gemeente uiteindelijk goed beleid kan maken. Als dit specifieke culturele achtergronden heeft, moet je proberen te achterhalen waar dit vandaan komt om het vervolgens bij de wortel te kunnen aanpakken. Het is niet verboden om te vinden dat homoseksualiteit een zonde is. Ook al gruwt een meerderheid van die opvatting: dat valt onder de grondwettelijke vrijheid. Maar je hebt geen recht dit op te dringen aan anderen.”

Oplossing

Ook de VVD steunt het onderzoek. „Ik snap de angst om te stigmatiseren”, zegt Marianne Poot. „Maar we moeten niet wegkijken en goed onderzoeken in hoeverre cultuur en religie een rol speelt. Alleen dan is een oplossing te vinden.”