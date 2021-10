Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer

Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die maandag alle voorzitters van de regionale Veiligheidsregio’s bijeen roept om de coronasituatie in de hand te houden, is de situatie momenteel ’heel ernstig’. Naast stijgende besmettingscijfers stromen ook de ziekenhuizen weer vol, vooral met ongevaccineerde mensen.

Bruls zegt dat ’de wat vrijblijvende adviezen om afstand van elkaar te houden weer dwingender moeten worden’, aldus Bruls. „Ik persoonlijk ben erg voor het herinvoeren van het wettelijke regime van de 1,5 meter afstand. Dat is toch de beste maatregel, zeggen alle deskundigen.”

Uitbreiding

Ook pleit Bruls voor een wetswijziging die het mogelijk maakt om het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken in te voeren, bijvoorbeeld bij bedrijven. Bruls spreekt over een ’robuuste uitbreiding’. Uit cijfers van de ziekenhuizen blijkt namelijk dat het leeuwendeel van de mensen die na een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomt ongevaccineerd is.

Bruls voorziet bij nieuwe maatregelen wel spanningen in de samenleving, vooral bij ongevaccineerden. „Maar ik zet daar tegenover: ik heb ook heel veel gevoel voor de spanning die hierin zit en de polarisatie. Maar als 85 procent van de Nederlanders gevaccineerd is en we moeten nog meer beperkingen opleggen die iedereen raakt, dan zal de spanning ook toenemen.”

Volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad moet de volksgezondheid op dit moment prevaleren boven de principes van mensen die zich weigeren te laten vaccineren. „Ik heb heel veel gevoel voor mensen die om medische redenen het vaccin niet kunnen hebben, daar moet je echt maatwerk leveren. Maar als jij principieel roept: ’ik wil niet gevaccineerd worden’ dan respecteer ik dat. Maar een principe is alleen wat waard als het je ook wat kost. Helaas vind ik op dit moment dat we de volksgezondheid zwaarder moeten laten wegen dan alleen maar blijven respecteren wat ieder individu zelf vindt. Dat kunnen we ons niet permitteren.”

Personeelsprobleem

Op dit moment worden operaties van mensen die al langer op de wachtlijst staan namelijk afgezegd of verplaatst. De ziekenhuizen kampen met personeelsproblemen, zegt ook arts Wessel Hanselaar in het tv-programma. Op de ic in zijn ziekenhuizen zit twintig procent van het personeel ziek thuis.

Het demissionaire kabinet is vrijdag in het Catshuis al bijeengekomen met deskundigen van het Outbreak Management Team. Maandag wordt verder gesproken over eventuele maatregelen, die dinsdag tijdens een ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge worden meegedeeld.