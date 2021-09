’VS gaan honderden miljoenen vaccins doneren’

Het zou niet de eerste keer zijn dat de VS een dergelijke vaccinaankoop doen. Het land kocht in juni al 500 miljoen doses die waren bedoeld voor Covax, een internationaal initiatief om te zorgen dat ook minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. Het is onduidelijk hoeveel vaccins dit keer worden aangeschaft.

In de VS woedt momenteel ook een discussie over de vraag of volledig gevaccineerde Amerikanen nog een extra coronaprik moeten krijgen. Een adviescommissie van medicijnwaakhond FDA vergadert vrijdag over dat vraagstuk. Critici vinden dat extra doses die daarvoor nodig zijn beter aan landen gegeven kunnen worden die achterlopen met vaccineren.