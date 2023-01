Verbod op houden van honden met korte snuit en katten met platte oren

De afgelopen jaren kwamen dierbeschermers en dierenartsen regelmatig in opstand tegen de handel in dieren die niet-natuurlijke kenmerken hebben. Zo zijn er tal van voorbeelden bekend van hondensoorten (zoals Mopshonden, Bulldogs, Maltezers, Boxers, Shih Tzu’s) die volgens onderzoekers kampen met (extreem) korte snuiten. Deze diertjes kampen regelmatig met ademhalingsproblemen. Chihuahua’s, Dwergkeesjes en andere doorgefokte honden hebben volgens experts ook vaak last van permanente hoofdpijn omdat schedels te klein zijn voor de hersenen.

Schadelijke uiterlijke kenmerken

Adema weet nog niet welke huisdieren exact verboden gaan worden, benadrukt hij. Een lijst met alle dieren zal opgesteld worden aan de hand van wetenschappelijke gegevens. „We willen wel een lijst hebben waarbij het goed onderbouwd is. Maar er wordt nu in elk geval gewerkt aan twee verboden voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals katten met vouwoortjes.” Van deze katten is bekend dat ze veel pijn kunnen krijgen en last van kreupelheid krijgen als ze ouder worden.

Adema werkt daarom aan een houdverbod en een vertoningsverbod. „Als er een houdverbod wordt ingesteld, betekent dat automatisch ook een handels- en importverbod.”

Volgens de minister kiezen mensen bij huisdieren vaak voor ’kenmerken die ze schattig vinden’, zoals een platte neus of gevouwen oortjes. „Deze mensen hebben vaak de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanent kunnen lijden. Hondjes met een te korte snuit moeten bijvoorbeeld constant happen naar adem.”

Dierenleed

De minister zegt dat het hem ’als mens’ ook raakt als hij dit dierenleed aanschouwt. Toch zal hij dieren die nu bij mensen thuis leven, niet per direct weg laten halen. „Dat gaat niet gebeuren. Wel zorgen we ervoor dat nieuwe dieren worden verboden. Maar naast het verbod op het houden van deze dieren werken we dus ook aan een vertoningsverbod. Dat betekent dat we het ook gaan verbieden om deze dieren in reclames, op Instagram of via advertenties te tonen. Zo ontmoedigen we de prikkel om deze dieren te gaan kopen.