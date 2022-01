Verwarring rond nieuwe quarantaineregels: wanneer moet je nog testen?

Premium Columns

Journalistiek is een moordvak maar geen baan om voor te sterven

Deze maand is het zeven jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de gruwelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. De staf van het satirische Franse blad werd neergemaaid nadat deze het had gewaagd de profeet op de hak te nemen. In onze open westerse samenleving is satire een gewaardee...