Vrouw knock-out geslagen na ruzie over bananenschil

Ⓒ Hollandse Hoogte

Breda - Een opmerking over een bananenschil is een stel in Breda zaterdagavond duur komen te staan. Wat volgde was een woordenwisseling die zo hoog opliep, dat de vrouw (52) na een klap op de grond viel en even knock-out raakte. De man (55) werd zijn bril van het hoofd geslagen. De politie heeft drie personen, twee 19-jarige mannen uit Breda en een 16-jarige jongen uit Zegge, aangehouden.