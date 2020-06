LIVE | Staten VS nemen strengere maatregelen tegen corona

In Nederland stierven ruim zesduizend mensen aan Covid-19. Er liggen nog 30 coronapatiënten op de intensive care. Op de verpleegafdelingen liggen 178 coronapatiënten, 2 minder dan zaterdag.

Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.

De Verenigde Staten hebben opnieuw een forse toename van het aantal besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore werden er minstens 42.000 nieuwe gevallen opgetekend in de afgelopen 24 uur.

De nieuwe besmettingen worden vooral geconstateerd in de zuidelijke en westelijk staten in de VS, zoals Texas en Californië. Het totaalaantal besmettingen is gestegen tot bijna 2,6 miljoen. Het dagelijks sterftecijfer als gevolg van Covid-19 blijft dalen. In de afgelopen 24 uur werden 355 doden opgetekend. In totaal zijn de VS iets meer dan 126.000 mensen overleden aan de longziekte.

Steeds meer Amerikaanse staten nemen strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De gouverneur van de staat Arizona besloot maandag tot sluiting van alle cafés, nachtclubs, sportscholen en bioscopen. Eerder hadden de gouverneurs van Texas en Florida al aangekondigd onder meer de cafés weer te sluiten, vanwege een toename van het aantal besmette gevallen.

Gouverneur Laura Kelly van de Amerikaanse staat Kansas kondigde maandag aan dat ze een decreet ondertekent dat de meeste inwoners van de staat verplicht om in het openbaar een gezichtsmasker te dragen. Op die manier wil ze de verspreiding van het coronavirus in de staat een halt toeroepen.

Met het decreet dat vrijdag in werking moet gaan, moeten de meeste inwoners van Kansas mondkapjes dragen in winkels en op iedere plek waar het onmogelijk is om zes voet (1,80 meter) afstand van elkaar te houden. Dat geldt ook voor buiten.

Ook in de staat Oregon verplicht de gouverneur inwoners om met ingang van 1 juli in alle publieke plekken binnen een mondkapje te dragen.

Het aantal Amerikanen dat positief is getest op het nieuwe coronavirus passeerde afgelopen weekend de 2,5 miljoen. Meer dan 125.000 personen in de VS zijn inmiddels bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus.

Lees hier het liveblog van maandag 29 juni 2020

Het laatste nieuws

Binnenland:

Minder dan 200 coronapatiënten nog in ziekenhuis

’Verwacht geen grote evenementen deze zomer’

Buitenland:

Vlucht vol coronahelden landt op Kos: ’Deze mensen hebben vakantie dikverdiend’

China keurt coronavaccin goed voor gebruik door militairen

Duitsland: 262 nieuwe coronabesmettingen

Financieel-economisch:

Supermarkten maken zich op voor prijzenslag

ING: ruime verdubbeling faillissementen in 2021

Sport:

Valentijn Driessen: crisisbestrijders hadden verder vooruit moeten kijken

Entertainment: