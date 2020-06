LIVE | Uitzondering op 1,5 meterregel voor praktijkvakken op scholen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Martine Hoving

De eerste piek van het uit China overgewaaide coronavirus lijkt achter de rug. Maar terwijl steeds meer maatregelen worden versoepeld, leeft het virus in de VS, Zuid-Amerika en in sommige delen van Europa weer op. Wereldwijd zijn er inmiddels zeker meer dan een half miljoen coronadoden te betreuren. Meer dan tien miljoen mensen raakten besmet.