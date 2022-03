Geen GHB aangetroffen bij ski-studenten

Risoul Ⓒ ANP / HEMIS CREATIVE AND TRAVEL IMAGERY

PARIJS - Drie studenten die beweren dat er drugs in hun drankje werd gegooid in ski-oord Risoul hebben geen sporen van GHB in hun bloed. Dat bevestigt de openbaar aanklager van het parket in Gap aan deze krant.