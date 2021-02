LIVE | IC-voorman Gommers: Ik houd mijn hart vast met versoepelingen

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zegt zijn hart vast te houden voor de combinatie van de komende versoepelingen en oplopende besmettingscijfers en ic-bezetting.

„Ik begrijp de roep uit de samenleving om versoepeling, maar aan de andere kant schrok ik afgelopen vrijdag toen ik de verwachtingen van de modelleurs van het RIVM zag. Dan blijkt dat we de ic-capaciteit weer met 35 procent moeten opschalen naar 1350 bedden”, aldus Gommers. Hij reageert daarmee op de constatering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat sprake is van een „derde golf” van coronabesmettingen. „Met versoepelingen en meer besmettingen komt code zwart met de maximum-capaciteit van 1700 ic-bedden weer in zicht en daar wil ik niet heen.”

De totale bezetting op de afdelingen voor intensieve zorg is met 18 gestegen naar 1018 bedden. Op de ic’s liggen nu 538 Covid-patiënten (23 minder dan maandag) en 480 non-Covid-patiënten ( 41 meer dan maandag).

Gommers zegt de roep om versoepeling steeds luider te horen, maar zelf te redeneren vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de intensive care.

17.56 uur - RIVM brengt percentages gevaccineerden in beeld

Van de thuiswonende 90-plussers heeft inmiddels 57 procent in ieder geval de eerste prik gehad, van de thuiswonende 85- tot en met 89-jarigen 61 procent en van de thuiswonende 80- tot en met 84-jarigen ruim een kwart, namelijk 27 procent.

Dat meldt het RIVM, dat begonnen is de vaccinatiegraad van verschillende groepen in beeld te brengen. De cijfers beslaan de periode tot en met 21 februari.

Inmiddels zijn er ook al enige mensen van 60 tot en met 64 jaar gevaccineerd, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Dat gebeurde door huisartsen.

17.51 uur - Model RIVM: Britse variant nu zes op de tien keer de boosdoener

et Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schat dat de Britse variant van het coronavirus nu ongeveer zes op de tien coronabesmettingen in Nederland veroorzaakt. Van de bijna 4000 mensen die hun „eerste ziektedag” hadden op 19 februari, hebben er volgens modelberekeningen van het instituut 2354 de extra besmettelijke variant. Dat komt neer op 59 procent.

Het RIVM dacht eerder dat de Britse variant zich al beduidend meer had verspreid. Begin februari meldde het instituut dat het toen al naar schatting om circa twee derde van alle gevallen ging. Ook die inschatting kwam voort uit modelberekeningen. De relatieve meevaller komt doordat meetresultaten anders uitpakten dan de voorspellingen van het computermodel.

17.01 uur - Experiment zonder besmettingen

Er zijn geen coronabesmettingen geweest tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Het gaat daarbij om een congres dat op maandag 15 februari werd gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. Later werd wel bekend dat er tijdens het evenement een medewerker met corona rondliep.

Volgens een woordvoerder is het „vrijwel zeker” dat de vrouw niet tijdens het experiment besmet is geraakt. „Zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt, waarschijnlijk dus zaterdagavond of zondag. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag.”

Bezoekers tijdens de voorstelling van cabaratier Guido Weijers. Het event valt onder een reeks van proefevenementen waarbij Fieldlabonderzoekt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Ⓒ ANP

16.46 uur - ’Het vertrouwen is weg’

Gaan de politieke peilingen nu het coronabeleid bepalen? Het kabinet voelt aan alle kanten de druk toenemen om te versoepelen.

16.40 uur - Merkel: Duitsland zit in derde coronagolf

Duitsland zit in de derde coronagolf. De Duitse bondskanselier Merkel heeft dat tegen haar christendemocratische partijgenoten gezegd tijdens een vergadering, melden ingewijden.

Merkel benadrukte steeds dat een derde golf besmettingen moest worden voorkomen, en waarschuwde speciaal voor de mutaties van het coronavirus. Berlijn kondigde daarom eind vorig jaar een reeks drastische maatregelen af. Onlangs werden de eerste versoepelingen besloten, zoals de opening van scholen en kapsalons.

16.19 - Alternatief

De Nederlandse beroepsorganisaties van alternatieve geneeswijzen gaan ervan uit snel weer aan het werk te kunnen. Volgens ingewijden kondigt het demissionair kabinet dinsdagavond aan dat de meeste contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en massagesalons weer zijn toegestaan. Osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten kunnen zich niet voorstellen daarin niet te worden meegenomen.

15.41 uur - ’Last van schouders’

Branchevereniging ANBOS is blij dat de schoonheidsspecialisten weer open mogen. Voorzitter Jantine van ’t Klooster ging daar al wel vanuit, maar noemt het toch een enorme opluchting. „Het belangrijkste is dat mensen weer door kunnen en er weer perspectief is. Dit is zo’n last die van onze schouders valt.”

Van ’t Klooster hekelt wel de manier waarop ondernemers vooral via de media moeten horen of ze wel of niet aan de slag mogen. „De kappers wisten het vorige week al, maar wij zitten al de hele dag in onzekerheid. Het is een heel onzekere, zeer gespannen periode in onze branche. Mensen begonnen echt de hoop te verliezen.”

ANBOS zegt dat het al langer volgens hygiëneprotocollen werkt die vorig jaar zijn ontwikkeld en voorziet dan ook geen problemen om veilig en verantwoord open te kunnen gaan. Volgens de vereniging werken schoonheidsspecialisten een-op-een en op afspraak, met een registratieplicht en in aparte behandelruimtes.

15.37 - Contactberoepen

Het demissionaire kabinet laat de teugels van de lockdown ietsjes vieren. Behalve de middelbare scholen mogen ook de mbo’s weer deels open. Dat geldt ook voor alle zogeheten contactberoepen, zoals kappers, rijscholen en nagelstudio’s.

15.04 uur - Stijging

De periode van afnemende coronabesmettingen die eind december werd ingezet, is nu echt ten einde.

13.55 Buurlanden hebben geen code zwart-draaiboek voor ic-zorg

Met het draaiboek dat is opgesteld voor een ’code zwart’-scenario in de ic-zorg loopt Nederland voor op omringende landen. Dat zeiden diverse experts die betrokken waren bij de totstandkoming van het draaiboek, dinsdag in gesprek met de Tweede Kamer.

Het draaiboek is bedoeld voor een moment waarop de druk door coronapatiënten op de ic’s zo hoog is, dat op basis van niet-medische criteria moet worden bepaald wie er een plekje krijgt.

Als artsen voor zo’n keuze worden gesteld, wordt er gekeken wie het kortst op de ic zou komen te liggen, en of iemand in de zorg werkt en veelvuldig onbeschermd in contact is geweest met coronapatiënten. Als derde criterium geldt de zogenoemde ’intergenerationele solidariteit’, waarmee wordt bedoeld hoeveel levensfases iemand al heeft doorlopen. Daarbij wordt gekeken naar leeftijdsgroepen van 20 jaar: 0-20, 20-40, 40-60, enzovoort. Ten slotte, als al deze aspecten zijn doorlopen, kan er nog worden geloot. In de afweging spelen criteria zoals bijvoorbeeld iemands maatschappelijke positie, fysieke en mentale beperkingen, sociale status, en „eigen schuld” geen rol, aldus de experts.

13.22 uur - Burgemeester positief

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is positief getest op corona. Dat meldt de gemeente Zwolle op de website. Snijders, behalve burgemeester ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, deed maandag een test nadat hij in het weekend wat verkoudheidsklachten had gekregen. „Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijkt maar weer dat we het virus niet moeten onderschatten. Ik ben blij dat ik mij snel heb laten testen en hierdoor weet waar ik aan toe ben. Daarbij doe ik bij dezen ook de oproep om je vooral te laten testen, ook bij de geringste klachten.”

12.55 uur - Rijschoolhouders boos

Rijschoolhouders zijn dinsdag met ongeveer honderd auto’s en een handjevol motoren bij een evenementenhal in Rijswijk samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen en te pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen. Directeur Alexander Pechtold (53) van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sprak de rijschoolhouders toe. Pechtold zei dat hij ze een hart onder de riem wilde steken en dat hij begrip heeft voor de moeilijke situatie waarin ze zitten.

12.16 uur - Lareb: 65 meldingen van overlijden na inenting

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 30 meer vergeleken met een week geleden. Volgens de organisatie gaat het om 55 ouderen van 80 jaar en ouder en 10 ouderen tussen de 65 en 79 jaar.

„Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie”, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Zij onderstreept dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat het is veroorzaakt door een bijwerking van het vaccin.

12.02 uur - Ophef om brief GGD

Mensen die hun persoonlijke gegevens laten verwijderen bij de GGD, kunnen wellicht daardoor niet gevaccineerd worden.

11.30 uur - Golf vakantieboekingen na ’route uit lockdown’ van Britse premier

Luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus in Engeland melden een golf aan boekingen voor vliegreizen, sinds premier Boris Johnson een plan heeft gepresenteerd voor het langzaamaan afschaffen van coronamatregelen. Versoepelingen rondom internationale reizen worden volgens Johnson echter niet voor 17 mei verwacht.

Desondanks bezochten talrijke Britten online vrijwel meteen aanbieders van vliegreizen, weet de BBC. De onderneming TUI is naar eigen zeggen overstelpt met boekingen, vooral voor vliegreizen naar Griekenland, Spanje en Turkije. TUI sprak van een stijging van 500 procent in een nacht. De reisonderneming biedt de ’boekers’ aan hun reis kosteloos uit te stellen als ze tussen 17 mei en eind juni toch niet kunnen gaan.

De website van reisbureau Thomas Cook kreeg ook bezoek van een golf aan reislustigen. Het bedrijf sprak van een „vloedgolf” aan boekingen. Prijsvechter EasyJet stelde in Londen verheugd vast dat het aantal nachtelijke boekingen plotseling meer dan verzesvoudigde voor bestemmingen als Alicante, Faro, Kreta, Málaga en Palma de Mallorca.

11.22 uur - ’Onder druk gezet’

Het rommelt bij Herstel-NL. Drie economen hebben zich teruggetrokken uit de campagne waarbij een groep wetenschappers en ondernemers voor grote versoepelingen van de coronamaatregelen pleit.

Voorzitter Robin Fransman van Herstel-NL meldde op Twitter dat ’kringen rond het kabinet’ hem hadden gevraagd het werk tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Ⓒ Richard Mouw

11.00 uur - Winkeliers bereiden zich ondanks sluitingsplicht voor op opengaan

Winkeliers in heel Nederland bereiden zich volgens winkeliersvereniging INretail voor om hun filialen „hoe dan ook” te heropenen. Dat zal begin maart gebeuren als de huidige lockdown nog niet afgelopen is. „We horen het in heel Nederland, van Zeeland tot Friesland, tot in Limburg”, zegt een woordvoerder van INretail.

De huidige lockdown loopt tot en met 2 maart, het kabinet geeft dinsdagavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.

Een winkeliersvereniging in het Drentse dorp Klazienaveen heeft inmiddels aangekondigd op 2 maart de deuren te openen. Aan deze vereniging zijn 140 winkeliers verbonden. „Ik begrijp de ondernemers die met hun rug tegen de muur staan. Ze zijn alles al kwijt, ze hebben niets te verliezen”, benadrukt de zegsman. „Dit is wat er gebeurt als je perspectief verliest. Ik zie overal ondernemers wanhopig contact zoeken met burgemeesters. Die enorme machteloze situatie wordt overal in Nederland gevoeld.”

INretail bepleit al langer dat de winkels open moeten. „Er zijn nu 56.000 winkeldeuren dicht. Dan hebben we het over 700 miljoen euro omzet per week. Dat zijn 300.000 banen, waarvan 50.000 op de tocht staan.” Op dit moment mogen winkeliers van niet-essentiële winkels alleen bestellingen laten ophalen door klanten.

10.50 uur - Brussel: bezwaar tegen reisverboden Duitsland en België

De Europese Commissie wil dat Duitsland, België en andere EU-landen hun reisverboden intrekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie. Zij heeft per brief haar beklag gedaan.

Duitsland krijgt tien dagen de tijd om te reageren, meldt het Duitse persbureau DPA, dat de brief aan Duitsland in handen heeft. Het ligt voor de hand dat die termijn ook voor België, Hongarije, Denemarken, Zweden en Finland geldt.

07.00 uur - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Het RIVM kreeg destijds nog 82.340 meldingen van positieve tests in zeven dagen tijd. Dat zakte in februari ruim onder de 30.000 besmettingen. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor.

Bij de GGD in Tilburg is gestart met een pilot, waarbij mensen zichzelf thuis kunnen testen op het coronavirus. In de proef krijgen de deelnemers na het afnemen van een reguliere PCR-test een testpakket mee voor thuis. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM. Bij ongeveer twee op de drie besmettingen die nu worden vastgesteld, gaat het om de Britse mutatie van het virus, schat het instituut. Het RIVM dacht eerder dat dit punt begin februari al was bereikt. Uit analyse van monsters bleek het tempo waarin de gemuteerde versie oprukte echter iets lager te liggen.

06.55 uur - Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie over corona

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten, zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Maandagavond benadrukken bronnen nog dat niets zeker is.

Wel lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft. Alleen door deze maatregel te houden, zou er ruimte zijn om scholen weer deels te openen, zeggen bronnen. Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. Een hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog.

06.52 uur - ’Complotgek’ is zeker: corona is begin einde der tijden

Wie weigert het coronavaccin te nemen, riskeert uiteindelijk onthoofding. Dat is een van de boodschappen in een huis-aan-huis verspreid christelijk magazine. Kosten: zes ton.

Het tijdschrift ’Eyeopener’ is samengesteld door de rondreizende voorganger Jaap Dieleman (66) uit Zeewolde, een bekend spreker in evangelische en pinkstergemeenten. Volgens hem bedraagt de oplage inmiddels vijf miljoen stuks. De eerste druk is al verspreid in Noord-Nederland en sinds afgelopen weekend zijn ook andere provincies aan de beurt. Dieleman zegt al 600.000 euro te hebben besteed. „Mijn vrouw zei: waar begin je aan. Maar ik heb het geld moeiteloos bij elkaar gekregen.”

06.51 uur - LSVb pleit voor ’perspectief’ voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet ook studenten van hogescholen en universiteiten uitzicht biedt op versoepelingen van de coronamaatregelen. „Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan. De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief”, zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot. Chiappino: „Er wordt verwacht dat studenten zich wel redden, maar de rek begint er uit te raken. Ze worden opgezogen in hun laptop en verdrinken in eenzaamheid. Studenten mogen niet meer de dupe zijn van deze crisis. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig.”

06.50 uur - Startsein voor vaccinatiecampagne in Suriname

Suriname begint dinsdag met het vaccineren van de bevolking. Als eerste komen de zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten aan de beurt. De aftrap van de vaccinatiecampagne is in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

Bij de start van de campagne beschikt Suriname over 1000 doses van het AstraZeneca-vaccin. Hiermee kunnen vijfhonderd medewerkers ingeënt worden. Deze partij vaccins was een gift van het bevriende Barbados. Het is nog niet duidelijk wanneer Suriname de volgende partij vaccins ontvangt. In totaal moeten de komende tijd ruim 400.000 mensen in Suriname gevaccineerd worden.

06.48 uur - Veel meer klachten over pakketbezorgers in 2020

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dichtwaren door de lockdowns.

De bond kreeg 13.000 klachten binnen over de bezorging. Dat zijn er 4000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 44 procent. De meeste klachten gingen over niet bezorgde pakketten (24 procent), gevolgd door klachten over onterechte ’niet thuis-meldingen’ (21 procent).

Consumenten klaagden het meest over PostNL (8833) en DHL (2876). Opvallend is de toename van het aantal klachten over de kleinere bezorgdiensten. Zo kwamen er over DPD 1339 klachten binnen, een toename van 84 procent ten opzichte van 2019. Ook over GLS (plus 80 procent) en UPS (plus 62 procent) werd aanzienlijk meer geklaagd dan vorig jaar.

06.25 uur - Aantal coronagevallen in Duitsland weer lager

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 3883 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Het aantal sterfgevallen als gevolg van de ziekte Covid-19 is gestegen met 415.

Het aantal besmettingen is lager dan op maandag, toen het om 4369 nieuwe gevallen ging. Op zondag werden er nog 7676 besmettingen gemeld en op zaterdag 9164.

In totaal zijn er nu 2.394.811 Duitsers met het coronavirus besmet. Ook zijn er 68.318 overlijdensgevallen geregistreerd.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die tot zeker 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten recent het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

20.30 uur - Vlaggen in VS halfstok om half miljoen coronadoden

President Joe Biden heeft opdracht gegeven de Amerikaanse vlag halfstok te hangen op federale overheidsgebouwen om te markeren dat in de Verenigde Staten een half miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden. De vlag blijft vijf dagen halfstok uit eerbetoon aan de slachtoffers, zei zijn woordvoerder.

De universiteit Johns Hopkins in Baltimore, die de statistieken rond het virus nauwgezet bijhoudt, meldde rond 22.40 uur dat de grens van een half miljoen coronadoden is overschreden.

De VS zijn wereldwijd ruimschoots koploper wat betreft het aantal sterfgevallen. Dat geldt ook voor het aantal besmettingen, dat inmiddels op ruim 28 miljoen staat. De grens van 400.000 Amerikaanse coronadoden werd ruim een maand geleden gepasseerd en de drempel van 100.000 eind mei. In alle landen samen zijn bijna 2,5 miljoen mensen overleden door Covid-19.