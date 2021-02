LIVE | Weekcijfers: opnieuw stijging aantal coronabesmettingen

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

07.00 uur - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Het RIVM kreeg destijds nog 82.340 meldingen van positieve tests in zeven dagen tijd. Dat zakte in februari ruim onder de 30.000 besmettingen. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor.

Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM. Bij ongeveer twee op de drie besmettingen die nu worden vastgesteld, gaat het om de Britse mutatie van het virus, schat het instituut. Het RIVM dacht eerder dat dit punt begin februari al was bereikt. Uit analyse van monsters bleek het tempo waarin de gemuteerde versie oprukte echter iets lager te liggen.

06.55 uur - Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie over corona

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten, zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Maandagavond benadrukken bronnen nog dat niets zeker is.

Wel lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft. Alleen door deze maatregel te houden, zou er ruimte zijn om scholen weer deels te openen, zeggen bronnen. Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. Een hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog.

06.52 uur - ’Complotgek’ is zeker: corona is begin einde der tijden

Wie weigert het coronavaccin te nemen, riskeert uiteindelijk onthoofding. Dat is een van de boodschappen in een huis-aan-huis verspreid christelijk magazine. Kosten: zes ton.

Het tijdschrift ’Eyeopener’ is samengesteld door de rondreizende voorganger Jaap Dieleman (66) uit Zeewolde, een bekend spreker in evangelische en pinkstergemeenten. Volgens hem bedraagt de oplage inmiddels vijf miljoen stuks. De eerste druk is al verspreid in Noord-Nederland en sinds afgelopen weekend zijn ook andere provincies aan de beurt. Dieleman zegt al 600.000 euro te hebben besteed. „Mijn vrouw zei: waar begin je aan. Maar ik heb het geld moeiteloos bij elkaar gekregen.”

06.48 uur - Veel meer klachten over pakketbezorgers in 2020

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dichtwaren door de lockdowns.

De bond kreeg 13.000 klachten binnen over de bezorging. Dat zijn er 4000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 44 procent. De meeste klachten gingen over niet bezorgde pakketten (24 procent), gevolgd door klachten over onterechte ’niet thuis-meldingen’ (21 procent).

Consumenten klaagden het meest over PostNL (8833) en DHL (2876). Opvallend is de toename van het aantal klachten over de kleinere bezorgdiensten. Zo kwamen er over DPD 1339 klachten binnen, een toename van 84 procent ten opzichte van 2019. Ook over GLS (plus 80 procent) en UPS (plus 62 procent) werd aanzienlijk meer geklaagd dan vorig jaar.

06.25 uur - Aantal coronagevallen in Duitsland weer lager

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 3883 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Het aantal sterfgevallen als gevolg van de ziekte Covid-19 is gestegen met 415.

Het aantal besmettingen is lager dan op maandag, toen het om 4369 nieuwe gevallen ging. Op zondag werden er nog 7676 besmettingen gemeld en op zaterdag 9164.

In totaal zijn er nu 2.394.811 Duitsers met het coronavirus besmet. Ook zijn er 68.318 overlijdensgevallen geregistreerd.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die tot zeker 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten recent het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

20.30 uur - Vlaggen in VS halfstok om half miljoen coronadoden

President Joe Biden heeft opdracht gegeven de Amerikaanse vlag halfstok te hangen op federale overheidsgebouwen om te markeren dat in de Verenigde Staten een half miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden. De vlag blijft vijf dagen halfstok uit eerbetoon aan de slachtoffers, zei zijn woordvoerder.

De universiteit Johns Hopkins in Baltimore, die de statistieken rond het virus nauwgezet bijhoudt, meldde rond 22.40 uur dat de grens van een half miljoen coronadoden is overschreden.

De VS zijn wereldwijd ruimschoots koploper wat betreft het aantal sterfgevallen. Dat geldt ook voor het aantal besmettingen, dat inmiddels op ruim 28 miljoen staat. De grens van 400.000 Amerikaanse coronadoden werd ruim een maand geleden gepasseerd en de drempel van 100.000 eind mei. In alle landen samen zijn bijna 2,5 miljoen mensen overleden door Covid-19.