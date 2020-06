Kamer wil niets weten van giften EU

Met deze koers mag premier Rutte van de Tweede Kamer komende vrijdag tijdens de Europese top het gevecht aan over het miljardenpakket voor de coronacrisis.

De regeringsleiders praten over het voorstel van de Europese Commissie ter waarde van 750 miljard euro, waarvan 500 aan giften en 250 aan leningen. Eerder waren de Europese leiders het al eens geworden over 540 miljard aan kredieten, onder meer uit noodfonds ESM, dat tijdens de vorige crisis was opgetuigd. Van dat noodfonds is nog geen gebruik gemaakt.

En dat onderstreept precies het probleem, zei PVV-leider Wilders. „Dan moeten ze namelijk terugbetalen, en dat is een vies woord. Daar houden ze niet van.” Hij wees erop dat Italiaanse burgers gemiddeld minder schulden hebben dan Nederlanders en drie keer meer privévermogen. Laat dat land eerst eens beginnen met belasting innen.”

Scheefgroei

Daar vond Rutte wel wat in zitten. Al dreigt er ook een ’scheefgroei’ te ontstaan in de EU tussen landen die sneller uit de crisis kunnen kruipen en zij die dat niet kunnen. „Gezien de ellende willen we best helpen”, zei Rutte. „Maar dat betekent ook dat precies duidelijk moet worden waarom bepaalde landen in de problemen zitten. Dat komt door uitgestelde hervormingen.” Landen die tijdens de vorige crisis wél hervormingen hebben doorgevoerd, zoals Portugal en Ierland, doen het nu beter.

De koers is duidelijk, zei Rutte: wie leent, hervormt. En Nederland ziet niks in het gezamenlijk aangaan van schulden en ook niet in giften. „Sluit u dan uit dat Nederland zal instemmen met giften?”, drong PvdA-leider Asscher aan. „Ik zeg wat wij willen”, antwoordde Rutte, waaruit Asscher de conclusie trok dat Rutte dat inderdaad niet uitsluit. Wilders ziet de bui al hangen: „Rutte zoekt een compromis. Dan weten we dat er weer miljarden in een herstelfonds gaan, waarvan we nooit meer iets terugzien.”