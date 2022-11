Strafzaak tegen Almelose kruisboogschutter verder met spreekrecht

Volg het live-verslag van Saskia Belleman onderaan dit bericht.

K., die bekend is geworden als ’de Almelose kruisboogschutter’, wordt ervan verdacht dat hij op 17 september vorig jaar twee vrouwen heeft doodgestoken en daarna vanaf een balkon met een kruisboog op een derde vrouw, politieagenten en hulpverleners heeft geschoten.

Hij werd door een scherpschutter uitgeschakeld en lag daarna drie weken in coma. De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw, zij had negen steekwonden, en haar 52-jarige nicht. Zij had zeventien steekwonden. Een 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen.

’Zwart gat’

K. zegt zich niets meer van die dag te kunnen herinneren. Hij herkent zich op de beelden. „Maar ik kan niet geloven dat ik tot zoiets in staat ben”, zei hij eerder. Volgens deskundigen was hij waarschijnlijk psychotisch. Zij hebben hem beoordeeld als ontoerekeningsvatbaar en adviseren tbs met dwangverpleging.

Er worden maandag zeven verklaringen van nabestaanden en de verpleegkundige voorgelezen. Dinsdag zet het Openbaar Ministerie de bewijzen uiteen en krijgt K. de strafeis te horen. Het pleidooi van de verdediging staat ook op dinsdag gepland.