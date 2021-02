Dode door ongeluk op A76 bij Stein

Binnenland

GGD Amsterdam: corona blaastest binnenkort weer in gebruik

De ademtest die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen, meldt GGD Amsterdam. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met onduidelijke testuitslagen. De GGD Amsterdam vertelt nu dat uit onderzoek blijkt dat de blaastest zeer betrouwbaar is.