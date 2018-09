Basketballer te lang voor Koreaanse League

De 35-jarige Simon speelt sinds 2005 al in diverse competities in Europa en Azië, maar moet volgend seizoen een pas op de plaats maken in de Korean Basketball League (KBL). Door de nieuwe regels van de basketbalbond zijn er restricties gekomen in het aannemen van lange, buitenlandse spelers.

Vanaf oktober mogen de twee buitenlandse spelers bepaalde lengtes niet overschrijden. Dit meldt Korea Times. Per team mogen ze een speler hebben die niet langer is dan twee meter, terwijl de andere buitenlandse speler uit datzelfde team niet langer dan 1,85 m mag zijn.

Sjaak

Simon, spelend voor Anyang KGC, is nu slachtoffer geworden van de nieuwe regel. De bond wil minder leunen op lange spelers en meer op kleine, bekwame dribbelaars. De verandering zou vooral zijn gekomen door een daling van de populariteit van de KBL.

Waarschijnlijk is niet alleen Simon de sjaak, want in de KBL spelen nog 22 lange landgenoten van hem. „Persoonlijk snap ik er niks van. Alleen omdat er twee of drie gasten zijn die over de twee meter zijn”, vertelt hij aan de BBC. „Ik ben er wel een beetje ziek van. Nu moet ik Korea verlaten en daar baal ik zeker van.”

Topscoorder

Tijdens het seizoen 2017/2018 was de Amerikaan met een gemiddelde van 26.1 punt per wedstrijd topscoorder van de competitie.

Overigens is de langste speler in de KBL Ha Seung-jin. Hij is ruim 2.23m lang. Maar omdat hij een Koreaan is, staat hem niets in de weg om gewoon volgend seizoen weer mee te doen in de Koreaanse League.