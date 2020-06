Trump stelt omstreden bijeenkomst Tulsa een dag uit

„Veel van mijn Afrikaans-Amerikaanse vrienden en aanhangers hebben voorgesteld om de datum te veranderen uit respect voor deze gedenkdag en alles wat het vertegenwoordigt”, schreef Trump op Twitter.

De oorspronkelijke datum van de rally viel op ’Juneteenth’, een nationale feestdag in de VS. Herdacht wordt dat op 19 juni 1865 in de staat Texas alle slaven werden bevrijd.

Naast de datum is ook de plaats van de bijeenkomst omstreden en aanleiding voor veel kritiek. Tulsa was in 1921 het toneel van ernstige rassenrellen. Een blanke menigte viel Afro-Amerikaanse burgers en bedrijven aan. Volgens officiële cijfers vielen er 36 doden, een staatscommissie die later onderzoek deed kwam tot de conclusie dat honderd tot driehonderd mensen waren omgekomen. Het is een van de gewelddadigste uitbraken van raciaal geweld in de geschiedenis van de VS.

Trump ontkende dat datum en plaats bewuste keuzes waren, maar vriend en vijand geloven dat niet. Op het Trump-gezinde Fox News vroeg de zwarte interviewer Harris Faulkner, die Trump een dag eerder ondervroeg, zich of „de president wel in de gaten heeft wat een pijnlijke historie er achter Tulsa zit voor zwarte Amerikanen.”

Ook de zwarte Democratische senator Kamala Harris had op Twitter geen goed woord over voor het plan: „Dit is niet alleen een knipoog naar witte racisten, hij geeft ze een welkom thuis feestje.”

Trump heeft al ruim drie maanden geen openbare campagnebijeenkomsten meer kunnen houden vanwege de uitbraak van het coronavirus in de VS waarbij tot nu toe ruim 114.000 Amerikanen om het leven kwamen.