26-jarige man aangehouden Vrouw (24) overleden na verdachte noodsituatie in woning Amersfoort

Amersfoort - Een 24-jarige vrouw is vrijdag onder verdachte omstandigheden overleden, dat meldt de politie. Op dinsdag 14 juni kreeg de politie een melding van een noodsituatie in een woning in Amersfoort. „Ze werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de politie.